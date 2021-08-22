22 августа 18:30
Арсенал 0
Челси 2
22 августа 17:00 Видео
Мариуполь 3
Заря 4
22 августа 19:30 О матче
Колос 0
Александрия 1
22 августа 21:30
Динамо 4
Десна 0
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Динамо в присутствии Луческу разгромило Десну и стало лидером чемпионата

Сергей Шаховец
22 августа, 23:24
Дубль Буяльского, гол Цыганкова с пенальти и автогол черниговцев решили исход поединка. Мирча Луческу остался доволен игрой своих подопечных.

Динамо разгромило Десну в 5-ом туре УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В центральном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги встречались лидеры чемпионата Динамо и Десна.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу вернулся после больничного к руководству команды. Но пока врачи запрещают румыну пребывать на скамейке, поэтому Мистер наблюдал за игрой с трибуны "Олимпийского" в компании президента Динамо Игоря Суркиса.

Два сюрприза ожидали болельщиков "бело-синих" в стартовом составе: место в "рамке" занял Денис Бойко, также впервые в основе Динамо появился новичок Денис Антюх. На острие атаки, уже традиционно вышел Денис Гармаш.

На 32-й минуте матча Виталий Буяльский забил гол-красавец в ворота Литовки. Полузащитник Динамо принял пас от Шапаренко на углу штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку.

Киевляне увеличили свое преимущество спустя пять минут. Сафронов нарушил правила против активного Буяльского и арбитр с помощью VAR назначил одиннадцатиметровый. Удар с "точки" безукоризненно выполнил Виктор Цыганков.

В начале второго тайма вратарь "бело-синих" Денис Бойко пасом от своих ворот начал голевую атаку, которая завершилась точным ударом Буяльского – 3:0!

Во втором тайме вместо Дениса Гармаша на поле вышел еще один дебютант Динамо – Илья Шкурин. На 79-й минуте белорус пробил головой после подачи с углового, мяч попал в Завийского, и от него влетел в сетку. Это 4:0!

Реклама

"Бело-синие" благодаря победе над Десной вышли на первое место в турнирной таблице, а черниговцы несут первое поражение в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Динамо – Десна – 4:0

Голы: Буяльский (30, 56), Цыганков (37, с пенальти), Завийский (78, автогол)

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Кедзера, Сидорчук (Шепелев, 67), Шапаренко, Буяльский, Антюх (Леднев, 78), Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46).

Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровский, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицкий (Дегтярёв, 86), Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

Таблица чемпионата Украины:

Реклама