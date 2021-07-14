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Динамо – Сьон: відеотрансляція спарингу киян із дворазовим чемпіоном Швейцарії

14 липня, 19:10

Олександр Трикіша

Чемпіон України продовжує підготовку до нового сезону. В рамках другого тренувального збору в Швейцарії кияни зустрінуться зі Сьоном. Пряма відеотрансляція матчу доступна на нашому сайті

Динамо готується до нового сезону у Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо проведе черговий спаринг на другому тренувальному зборі в Швейцарії. Підопічних Мірчі Луческу чекає поєдинок проти представника швейцарської Суперліги Сьона. Початок матчу – о 19:30.

Сьогоднішній суперник киян двічі ставав чемпіоном Швейцарії і 13 разів вигравав національний Кубок. Правда, в останній раз Сьон завойовував трофей в 2015 році, а минулий сезон завершив на 9-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії.

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Склади команд:

А трохи раніше захисник Динамо покатав пасербицю Джеджули на вертольоті. 18-річний центрбек київського Динамо і збірної України Ілля Забарний подарував незабутній день своїй коханій Ангеліні перед поверненням до тренувань.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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