Динамо – Сьон: відеотрансляція спарингу киян із дворазовим чемпіоном Швейцарії

Динамо готується до нового сезону у Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Сьогодні київське Динамо проведе черговий спаринг на другому тренувальному зборі в Швейцарії. Підопічних Мірчі Луческу чекає поєдинок проти представника швейцарської Суперліги Сьона. Початок матчу – о 19:30.
Сьогоднішній суперник киян двічі ставав чемпіоном Швейцарії і 13 разів вигравав національний Кубок. Правда, в останній раз Сьон завойовував трофей в 2015 році, а минулий сезон завершив на 9-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії.
Склади команд:
- Динамо: Бойко – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Антюх, Родрігес – Шкурін
- Сьон: Фаюлу – Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М. Родрігес, Тосетті, Ндоє, Саінтіні, Теллер, Оаро
А трохи раніше захисник Динамо покатав пасербицю Джеджули на вертольоті. 18-річний центрбек київського Динамо і збірної України Ілля Забарний подарував незабутній день своїй коханій Ангеліні перед поверненням до тренувань.
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