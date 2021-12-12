Динамо розійшлося миром із Зорею. Шахтар – зимовий чемпіон

Динамо vs Зоря: було гаряче / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Центральний матч 18 туру УПЛ на НСК "Олімпійський" Динамо – Зоря завершився унічию 1:1.

Це означає, що зимовим чемпіоном України став Шахтар, який випереджає Динамо на два очки.

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Зауважимо, що Динамо відкрило рахунок у матчі із Зорею на 44-й хвилині. Після витонченої передачі Гармаша відзначився Буяльський.

Зоря відігралася на початку другої половини – на 49-й хвилині ворота киян вразив іранець Аллах'яр.

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Динамо – Зоря – 1:1

Голи: Буяльський, 44 – Аллах'яр, 49

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Попереду у Прем'єр-лізі – 12 турів. Базова дата поновлення чемпіонату України – 26 лютого. Динамо вдома прийме Інгулець, а Шахтар зіграє на виїзді з Металістом 1925.