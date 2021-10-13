15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Динамо отримає за футболіста 132 мільйони

Олег Люлька
13 жовтня, 12:05
Спортивний арбітражний суд Лозанни розглянув справу про борг парагвайської Олімпії перед Динамо за трансфер Дерліса Гонсалеса і став на бік киян

Дерліс Гонсалес / Фото: AFP

Як повідомляє D10, суд Лозанни (найвища інстанція спортивної юрисдикції) зобов'язав парагвайський клуб протягом 45 днів заплатити киянам 5 мільйонів доларів – це близько 132 мільйонів гривень.

Фінансовий радник парагвайської Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що наразі у клубу немає необхідних коштів для погашення боргу, але їх пошуки вже тривають.

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"Гадаю, ми виконаємо свої зобов'язання раніше дедлайну. Ми в процесі пошуку людей, готових допомогти інвестиціями", – заявив представник Олімпії.

Дерліс Гонсалес / Фото: AFP

Нагадаємо, на початку 2020 року Олімпія домовилася з Динамо про придбання 50% прав на вінгера Дерліса Гонсалеса за 5 мільйонів доларів. Клуб з Парагваю мав розрахуватися чотирма траншами, але не виконав свої зобов'язання.

За Динамо парагваєць Гонсалес, якому нині 27 років, востаннє грав навесні 2018-го.

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Дерліс Гонсалес / Фото: Getty Images

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