Динамо получит за футболиста 132 миллиона

Дерлис Гонсалес / Фото: AFP
Как сообщает D10, суд Лозанны (высшая инстанция спортивной юрисдикции) обязал парагвайский клуб в течение 45 дней заплатить киевлянам 5 миллионов долларов – это порядка 132 миллионов гривен.
Финансовый советник парагвайской Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что на данный момент у клуба нет необходимых средств для погашения долга, но их поиски уже идут.
"Думаю, мы выполним свои обязательства раньше дедлайна. Мы в процессе поиска людей, готовых помочь инвестициями", – заявил представитель Олимпии.
Напомним, в начале 2020 года Олимпия договорилась с Динамо о приобретении 50% прав на вингера Дерлиса Гонсалеса за 5 миллионов долларов. Клуб из Парагвая должен был рассчитаться четырьмя траншами, но не выполнил свои обязательства.
За Динамо парагваец Гонсалес, которому сейчас 27 лет, последний раз играл весной 2018-го.
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