Динамо получит за футболиста 132 миллиона

Дерлис Гонсалес / Фото: AFP

Как сообщает D10, суд Лозанны (высшая инстанция спортивной юрисдикции) обязал парагвайский клуб в течение 45 дней заплатить киевлянам 5 миллионов долларов – это порядка 132 миллионов гривен.

Финансовый советник парагвайской Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что на данный момент у клуба нет необходимых средств для погашения долга, но их поиски уже идут.

Реклама

"Думаю, мы выполним свои обязательства раньше дедлайна. Мы в процессе поиска людей, готовых помочь инвестициями", – заявил представитель Олимпии.

Дерлис Гонсалес / Фото: AFP

Напомним, в начале 2020 года Олимпия договорилась с Динамо о приобретении 50% прав на вингера Дерлиса Гонсалеса за 5 миллионов долларов. Клуб из Парагвая должен был рассчитаться четырьмя траншами, но не выполнил свои обязательства.

За Динамо парагваец Гонсалес, которому сейчас 27 лет, последний раз играл весной 2018-го.

Реклама

Дерлис Гонсалес / Фото: Getty Images