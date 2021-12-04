4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
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Зоря --
Інгулець --
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Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Динамо обіграло Верес, але не спромоглося випередити Шахтар!

Любомир Луканюк
4 грудня, 15:56
Динамівці посідають друге місце у таблиці УПЛ, оскільки забили на один гол менше, ніж "гірники"

Вербич зробив дубль в матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо втратило можливість повернутися на перше місце у турнірної таблиці Прем'єр-Ліги.

У 17-му турі УПЛ підопічні Мірчі Луческу розгромили на виїзді Верес. Героями зустрічі стали Беньямін Вербіч та Віктор Циганков.

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Словенський півзахисник забив свої перші голи у чемпіонаті.

Був близьким до дубля і Циганков. Він реалізував пенальті, але арбітр зустрічі Катерина Монзуль заставила перебити 11-метровий. З другої спроби динамівець запустив м'яч вище воріт.

Верес – Динамо – 0:3
Голи: Вербич (21), Вербич (61), Циганков (64)
Нереалізований пенальті: Циганков (54)

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У турнірній таблиці у Динамо та Шахтаря однакова кількість очок та однакова різниця м'ячів. Але "гірники" вищі, оскільки забили на один гол більше.

Зимовий чемпіон визначиться за тиждень. Динамо зіграє вдома із Зорею, а Шахтар поїде до Олександрії. Це буде останній тур у 2021 році.