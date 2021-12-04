Динамо обыграло Верес, но не смогло опередить Шахтер!

Вербич сделал дубль в матче / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Киевское Динамо упустило возможность вернуться на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
В 17-м туре УПЛ подопечные Мирчи Луческу разгромили на выезде Верес. Героями встречи стали Беньямин Вербич и Виктор Цыганков.
Словенский полузащитник забил свои первые голы в нынешнем чемпионате.
Был близок к дублю и Цыганков. Он реализовал пенальти, но арбитр встречи Катерина Монзуль потребовала перебить 11-метровый. Со второй попытки динамовец запустил мяч выше ворот.
Верес – Динамо – 0:3
Голы: Вербич (21), Вербич (61), Цыганков (64)
Нереализованный пенальти: Цыганков (54)
В турнирной таблице у Динамо и Шахтера одинаковое количество очков и одинаковая разница мячей. Но "горняки" выше, поскольку забили на один гол больше.
Зимний чемпион определится через неделю. Динамо сыграет дома с Зарей, а Шахтер поедет в Александрию. Это будет последний тур в 2021 году.