Динамо обыграло Верес, но не смогло опередить Шахтер!

Вербич сделал дубль в матче / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо упустило возможность вернуться на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В 17-м туре УПЛ подопечные Мирчи Луческу разгромили на выезде Верес. Героями встречи стали Беньямин Вербич и Виктор Цыганков.

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Словенский полузащитник забил свои первые голы в нынешнем чемпионате.

Был близок к дублю и Цыганков. Он реализовал пенальти, но арбитр встречи Катерина Монзуль потребовала перебить 11-метровый. Со второй попытки динамовец запустил мяч выше ворот.

Верес – Динамо – 0:3

Голы: Вербич (21), Вербич (61), Цыганков (64)

Нереализованный пенальти: Цыганков (54)

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В турнирной таблице у Динамо и Шахтера одинаковое количество очков и одинаковая разница мячей. Но "горняки" выше, поскольку забили на один гол больше.

Зимний чемпион определится через неделю. Динамо сыграет дома с Зарей, а Шахтер поедет в Александрию. Это будет последний тур в 2021 году.