Динамо покарали за звірячий напад ультрас на уболівальників

Бійка на НСК "Олімпійський" / Фото: Профутбол

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо бійки на трибунах НСК "Олімпійський" під час матчу 8-го туру УПЛ між Динамо і Олександрією 1:0.

Нагадаємо, тоді ультрас Динамо побили мирних уболівальників київської команди.

За "неналежну поведінку уболівальників", як пише сайт УАФ, КДК оштрафував Динамо на 500 тисяч гривень. Крім того,наступні два домашні матчі Динамо має провести з частково закритими секторами – 41-м і 43-м.

При цьому столична команда умовно покарана однією домашньою зустріччю без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону-2 021/22.

Раніше повідомлялося, що за незабезпечення безпеки уболівальників на грі з Олександрією Динамо можуть покарати проведенням за порожніх трибун гри чемпіонату з Шахтарем 3 жовтня на НСК "Олімпійський". Але, як бачимо, до цього не дійшло.

При цьому щодо бійки на трибунах на матчі Динамо – Олександрія триває кримінальне розслідування. Санкція статті про хуліганство передбачає для винних до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, причиною нападу ультрас Динамо на вболівальників своєї ж команди під час гри з Олександрією стало зауваження з боку останніх стосовно використання в фанатському секторі піротехніки.

"Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоди і створюють дискомфорт дітям і іншим глядачам у секторі №37"

"У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася в скоєнні фізичного насильства над деякими глядачами, їхньому побитті групою осіб на очах у численної аудиторії матчу, зокрема телеглядачів", – заявили в Динамо.

При цьому мало не дісталося жінці з дитячим візочком.