13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Динамо Київ – Інджія: пряма відеотрансляція товариського матчу

Сергій Шаховець
13 лютого, 12:46
Сьогодні київське Динамо проведе товариський поєдинок у рамках підготовки до другої частини сезону. Суперником киян стане сербський клуб Інджія

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Інджія розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна у плеєрі нижче.

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Спаринг проти Інджії стане першим на заключному тренувальному зборі "Динамо" в Туреччині. В списку футболістів, яких Мірча Луческу повіз на збори, не знайшлося місце гравцеві основи Володимиру Шепелєву.

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Водночас після ушкоджень повернулися воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський.

Суперник киян сербський клуб Інджія – лідер першого дивізіону (другого за рангом) чемпіонату Сербії. Команда не входить до числа грандів балканської країни.

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У 2010 році Інджія виграла золоті медалі першого дивізіону, але в еліті не затрималася і вилетіла за підсумками сезону.

На заключному зборі в Туреччині кияни планують зіграти з казахськими клубами Шахтарем (Караганда) та Кайратом (Алма-Ата), латвійськими Валмієрою та ФК Ригою.

У вівторок, 15 лютого, динамівці зіграють проти Кайрату.