Динамо Киев – Инджия: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Инджия начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна в плеере ниже.

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Спарринг против Инджии станет первым на заключительном тренировочном сборе Динамо в Турции. В списке футболистов, которых Мирча Луческу повез на сборы, не нашлось место игроку основы Владимиру Шепелеву.

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В то же время после повреждений вернулись вратарь Руслан Нещерет и полузащитник Александр Андриевский.

Соперник киевлян сербский клуб Инджия – лидер первого дивизиона (второго по рангу) чемпионата Сербии. Команда не входит в число грандов балканской страны.

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В 2010 году Инджия выиграла золотые медали первого дивизиона, но в элите не задержалась и вылетела по итогам сезона.

На заключительном сборе в Турции киевляне планируют сыграть с казахскими клубами Шахтером (Караганда) и Кайратом (Алма-Ата), латвийскими Валмиерой и ФК Ригой.

Во вторник, 15 февраля, динамовцы сыграют против Кайрата.