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Динамо без Луческу провело перше тренування року

Андрій Трофімов
13 січня, 12:48
Підготовку до весняної частини сезону динамівці розпочали під керівництвом асистентів головного тренера

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Перше заняття Динамо після відпустки в манежі на клубній базі в Конча-Заспі мало втягувальний характер, і в ньому не брали участі багато футболістів, які ще добираються до Києва з інших країн.

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Також на першому у 2022 році тренуванні Динамо не було наставника команди Мірчі Луческу – він має прибути у четвер, 13 січня. Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Найближчими днями, з огляду на морозну погоду, динамівці й надалі займатимуться в манежі, а 17 січня команда вирушить на перший збір до Іспанії. Там кияни до 27 січня проведуть чотири спаринги.

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  • 19 січня , 16:30 – Реал Мурсія (Іспанія)
  • 22 січня , 16:30 – Расінг Уніон (Люксембург)
  • 24 чи 25 січня – суперник буде оголошений пізніше
  • 26 чи 27 січня – Буде-Глімт (Норвегія)

Нагадаємо, за 12 турів до фінішу Прем'єр-ліги Динамо посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи на два очки від Шахтаря.

При цьому на останньому в 2021 матчі ультрас Динамо закликали Луческу їхати до Румунії і не повертатися.

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Ультрас Динамо знову наїхали на Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні