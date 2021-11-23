Динамо – Баварія: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Динамо - Баварія / Фото: Reuters

Сьогодні команда Луческу спробує скористатися кадровими проблемами баварців та поліпшити свої турнірні перспективи. Початок зустрічі – о 19:45. Онлайн Динамо – Баварія доступний на нашому сайті.

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Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Баварія впевнено лідирує у групі Е. Підопічні Нагельсманна забезпечили собі вихід до 1/8 ЛЧ. Щоб гарантувати вихід до плей-оф з першого місця у групі, баварцям достатньо зіграти у Києві внічию.

Динамо замикає квартет групи Е, але зберігає теоретичні шанси потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів. Але реалістичнішою бачиться перспектива третього місця у групі та потрапляння до 1/16 Ліги Європи.

Якщо "біло-сині" програють удома Баварії, а Бенфіка поступиться в гостях Барселоні, то для завоювання третього рядка киянам потрібно буде в останньому турі, 8 грудня, здолати в Лісабоні Бенфіку.

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Матчі групи Е, що залишилися.

23 листопада

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19:45 Динамо – Баварія

22:00 Барселона – Бенфіка

8 грудня

Баварія – Барселона

Бенфіка – Динамо

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Більшість аналітиків букмекерських контор називають Баварію фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу "Динамо" – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

виграш Динамо – 10%

нічия – 16%

виграш Баварії – 74%

найімовірніший рахунок – 0:2

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Динамо та Баварія зустрічалися 11 разів. Чотири перемоги в активі "біло-синіх", шість у мюнхенців та один матч завершився внічию.

Дивіться, як Баварія обіграла Динамо 5:0 у вересні