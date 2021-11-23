23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо – Бавария: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
23 ноября, 10:26
Поединок пятого тура группового раунда ЛЧ между Динамо и Баварией состоится во вторник, 23 ноября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – список трансляторов игры

Динамо - Бавария / Фото: Reuters

Сегодня команда Луческу постарается воспользоваться кадровыми проблемами баварцев и улучшить свои турнирные перспективы. Начало встречи – в 19:45. Онлайн Динамо – Бавария доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen
  • MAX Sport 4

Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Бавария уверенно лидирует в группе Е. Подопечные Нагельсманна обеспечили себе выход в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантировать выход в плей-офф с первого места в группе, баварцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

Динамо замыкает квартет группы Е, но сохраняет теоретические шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Но более реалистичной видится перспектива третьего места в группе и попадания в 1/16 Лиги Европы.

Если "бело-синие" проиграют дома Баварии, а Бенфика уступит в гостях Барселоне, то для завоевания третьей строчки киевлянам нужно будет в последнем туре, 8 декабря, одолеть в Лиссабоне Бенфику.

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Оставшиеся матчи группы Е

23 ноября

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  • 19:45 Динамо – Бавария
  • 22:00 Барселона – Бенфика

8 декабря

  • Бавария – Барселона
  • Бенфика – Динамо

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большинство аналитиков букмекерских контор называют Баварию фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Динамо – 10%
  • ничья – 16%
  • выигрыш Баварии – 74%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

  • ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Динамо и Бавария встречались 11 раз. Четыре победы в активе "бело-синих", шесть у мюнхенцев и один матч завершился вничью.

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