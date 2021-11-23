Динамо – Бавария: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо - Бавария / Фото: Reuters

Сегодня команда Луческу постарается воспользоваться кадровыми проблемами баварцев и улучшить свои турнирные перспективы. Начало встречи – в 19:45. Онлайн Динамо – Бавария доступен на нашем сайте.

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Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Бавария уверенно лидирует в группе Е. Подопечные Нагельсманна обеспечили себе выход в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантировать выход в плей-офф с первого места в группе, баварцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

Динамо замыкает квартет группы Е, но сохраняет теоретические шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Но более реалистичной видится перспектива третьего места в группе и попадания в 1/16 Лиги Европы.

Если "бело-синие" проиграют дома Баварии, а Бенфика уступит в гостях Барселоне, то для завоевания третьей строчки киевлянам нужно будет в последнем туре, 8 декабря, одолеть в Лиссабоне Бенфику.

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Оставшиеся матчи группы Е

23 ноября

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19:45 Динамо – Бавария

22:00 Барселона – Бенфика

8 декабря

Бавария – Барселона

Бенфика – Динамо

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большинство аналитиков букмекерских контор называют Баварию фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

выигрыш Динамо – 10%

ничья – 16%

выигрыш Баварии – 74%

наиболее вероятный счет – 0:2

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Динамо и Бавария встречались 11 раз. Четыре победы в активе "бело-синих", шесть у мюнхенцев и один матч завершился вничью.

Смотрите, как Бавария обыграла Динамо 5:0 в сентябре