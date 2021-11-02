Динамо – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Початок матчу Динамо – Барселона – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

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Два тижні тому Барселона обіграла Динамо на "Камп Ноу" 1:0 завдяки голу Піке.

Але на сьогоднішній матч до Києва Піке не приїхав. Має травму. Немає у каталонців і Агуеро, якому через проблеми із серцем заборонили грати три місяці. І взагалі, це вже не Барселона Кумана, якого через незадовільні результати відправили у залишку.

Рональд Куман / Фото: Getty Images

У сьогоднішньому матчі з "Динамо" діями Барселони керує в.о. головного тренера Серхі Бархуан, якого невдовзі на постійній основі має змінити Хаві.

Сьогодні Динамо треба перемагати, щоб зберегти шанси на вихід до 1/8 ЛЧ. І з урахуванням проблем Барселони кияни мають шанси це зробити.

Орієнтовні склади від УЄФА

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарний, Сирота, Караваєв; Сидорчук, Шапаренко; Циганков, Буяльський, де Пена; Вербич

Не зіграють: Бесєдін (коліно), Кулач (серце), Миколенко

Барселона: тер Стеген; Дест, Араухо, Ерік Гарсія, Альба; Ніко, Бускетс, де Йонг; Гаві, Депай, Коутіньо/Ансу Фаті

Не зіграють: Брейтвейт (коліно), Педрі (м'яз), Піке (м'яз), Серхі Роберто (м'яз), Агуеро (серце)

ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Динамо Мірча Луческу:

"Я розповів хлопцям, як у 2004-му році до нас (до Донецька) приїхала Барселона, у тій грі дебютував Мессі. Шахтар виграв 2:0 за рахунок божевільної самовіддачі та організації гри. Тоді у Барселони також був перехідний період. Ми повинні зробити все, щоб досягти позитивного результату. Ми потрапили до найскладнішої групи, в якій Баварія має велику перевагу перед іншими командами.

Звісно, на Барселоні позначилася відсутність Мессі. З його відходом колектив щось втратив у плані психології. , ми проведемо добрий матч".

Мірча Луческу / Фото: Reuters

"Відсутність Піке і Агуеро для Барселони – не суттєво, оскільки відсутність Піке компенсує Гарсія, який так само добре грає. Це майбутнє Барселони, адже він набагато молодший. Агуеро не так багато грав останнім часом, тому теж не можна сказати, що його відсутність – проблема для Барси. Тим більше, що вони мають Депая, який на цей момент є ударною силою команди: і грає добре, і забиває".

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

"Невже на матч проти Барселони потрібно когось мотивувати? Барселона – це Барселона. Так, у нашому складі немає футболістів, сума відступних за яких становить мільярди, а у них є. Але Динамо також має якісних гравців, і ми це побачимо".

Захисник Барселони Ерік Гарсія:

"У нас були невдалі результати, але я впевнений, що завдяки перестановкам тренера ми почнемо досягати успіху і зростатимемо як команда. Команда в хорошому психологічному стані, хоча зараз не найкращий час для нас. Ми мотивовані і хочемо змінити ситуацію. Ми обов'язково це подолаємо. ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу на НСК "Олімпійський" 2 листопада аналітики називають "Барселону". На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.70, на нічию – 4.00, на перемогу Динамо – 5.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

виграш Динамо – 19%

нічия – 24%

виграш Барселони – 57%

найбільш ймовірні рахунки – 1:1, 0:1

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Динамо – Барселона у вівторок, 2 листопада, починаючи з 22:00, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як перед Барселоною "Динамо" обіграло в УПЛ "Маріуполь" 3:2.