Динамо – Барселона: як потрапити на матч у "червоній зоні"

Нові правила походу на футбол
У вівторок, 2 листопада, на НСК "Олімпійський" пройде матч Ліги чемпіонів між Динамо та Барселоною.
А за добу до цього в Києві буде запроваджено червону зону – через пандемію коронавірусу.
Як потрапити вболівальникам на матч?
Динамо опублікувало вимоги для глядачів.
Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності наступних документів:
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше ніж за 72 години матчу;
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до матчу;
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини;
- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19.
Перевірка буде перед входом на арену.
Вказана вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.