30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо – Барселона: як потрапити на матч у "червоній зоні"

Любомир Луканюк
29 жовтня, 11:52
З 1 листопада у Києві вводять "червону зону". Динамо розповіло вболівальникам, як за таких умов відвідати матч Ліги чемпіонів

Нові правила походу на футбол

У вівторок, 2 листопада, на НСК "Олімпійський" пройде матч Ліги чемпіонів між Динамо та Барселоною.

А за добу до цього в Києві буде запроваджено червону зону – через пандемію коронавірусу.

Реклама

Як потрапити вболівальникам на матч?

Динамо опублікувало вимоги для глядачів.

Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності наступних документів:

  • негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше ніж за 72 години матчу;
  • негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до матчу;
  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини;
  • документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19.

Перевірка буде перед входом на арену.

Реклама

Вказана вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Читайте також: