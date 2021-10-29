30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Аякс --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо – Барселона: как попасть на матч в красной зоне

Любомир Луканюк
29 октября, 11:52
С 1 ноября в Киеве вводят красную зону. Динамо рассказало болельщикам, как в таких условиях посетить матч Лиги чемпионов

Новые правила похода на футбол

Во вторник, 2 ноября, на НСК "Олимпийский" пройдет матч Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной.

А за сутки до этого в Киеве будет введена красная зона – из-за пандемии коронавируса.

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Как попасть болельщикам на матч?

Динамо опубликовало требования для зрителей.

Доступ на трибуны будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча, или
  • отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины;
  • документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Проверка будет производиться перед входом на арену.

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Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

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