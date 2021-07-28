Дівчина дня на Олімпіаді-2020: танцююча лучниця із зовнішністю моделі

Українська лучниця Вероніка Марченко могла б вигравати конкурси краси, але замість цього львівська спортсменка зараз бореться за медаль Олімпійських ігор-2020

Українська лучниця Вероніка Марченко / Фото: Instagram

Сьогодні Марченко вступає в боротьбу на олімпійському турнірі в Токіо, а у нас призер чемпіонатів Європи та Європейських ігор претендує на звання Міс України на Іграх в Японії.

В стрільбу з лука чарівна львів'янка пішла слідом за своїм старшим братом, який до цього вже кілька років займався цим видом спорту. "Мене завжди приваблювало, коли він повертався з медалями та кубками.

У цибулі головне – наполегливість і терпіння. Навчитися можуть все, але це довгий і нудний процес"

Вероніка зізнавалася, що хвилювання на змаганнях присутній завжди: "Справитися важко, але допомагають дихальні вправи і присідання – або можна трохи пострибати".

До стрільби з лука Марченко серйозно захоплювалася танцями. І, швидше за все, продовжувала б в цьому напрямку, якби не стріли:

"Мені і зараз хочеться, але немає часу. А поки, крім цибулі можу тільки малювати картини за номерами. На щось ще не вистачає часу, хочеться встигати і з сім'єю побути".

Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 28 липня .