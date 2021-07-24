Дівчина дня на Олімпіаді-2020: бойова красуня Дар'я Білодід

Чарівна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід – одна з головних надій України на золоту медаль на Олімпіаді-2020 року, а також претендентка на звання Міс Україна на Іграх в Токіо!

Українська красуня Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дар'я народилася в сім'ї дворазового чемпіона Європи та призера чемпіонату світу з самбо Геннадія Білодіда і майстрині спорту СРСР з дзюдо Світлани Кузнєцової.

Батьки не хотіли, щоб дівчина займалася єдиноборствами і віддали її на художню гімнастику. Але вже в шестирічному віці Даша наполягла на тому, щоб займатися дзюдо.

У 2017 році на відкритому Континентальному Кубку в Празі Білодід виграла свою першу дорослу золоту медаль.

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А в 2018-му Даша стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії. Через рік Білодід повторила свій успіх і стала вже самою юною дворазовою чемпіонкою світу!

У Токіо від Дар'ї чекають мінімум медаль. Українка домінувала у своїй ваговій категорії до пандемії, але коронавірус трохи призупинив її переможну ходу. Проте, на Іграх вона повинна проявити свої найкращі якості. Від кого ще Україна чекає медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо.