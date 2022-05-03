Діти пили сечу та воду з калюж! Дружина Усика поділилася страшною історією

/ Фото: Колаж: Сьогодні, usyk_kate1505

Маріуполь – став незламним містом болю, сліз, жаху та страшних людських історій. З труднощами, але з Маріуполя триває евакуація мирних жителів. І що більше людей рятуються, то більше дізнаємося реалій блокадного міста.

Катерина Усик благає врятувати дітей з Азовсталі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Не залишилася осторонь жахливої історії дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика. В своєму Instagram Катерина Усик поділилася страшною історією порятунку дітей матір'ю. Щоб вижити у блокадному Маріуполі, дітям довелося пити дощову воду з калюж.

Дружина Олександра Усика просто не може повірити в те, що відбувається в сучасному світі, додавши, що історія з калюжами – це не всі факти:

"Є ще інформація. У це складно повірити, але люди пили сечу! 2022 рік!" – написала Усик.

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Після початку війни в Україні страждали й українські спортсмени. 12 кілометрів пішки довелося пройти легкоатлетці Катерині Климюк, щоб урятуватися від обстрілу орків.