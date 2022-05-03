Дети пили мочу и воду из луж! Жена Усика поделилась жуткой историей

Жуткая история от Екатерины Усик / Фото: Коллаж: Сегодня, usyk_kate1505

Мариуполь – стал несокрушимым городом боли, слез, ужаса и страшных человеческих историй. С трудностями, но с Мариуполя продолжается эвакуация мирных жителей. И чем больше людей спасаются, тем больше узнаем реалий блокадного города.

Екатерина Усик просит спасти детей из Азовстали / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Не осталась в стороне одной жуткой истории жена украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика. В своем Instagram Екатерина Усик поделилась жуткой историей спасения детей матерью. Чтобы выжить в блокадном Мариуполе, детям пришлось пить дождевую воду из луж. Супруга Александра Усика просто не может поверить в то, что происходит в современном мире, добавив, что история с лужами – это не все факты:

"Есть еще информация. В это сложно поверить, но люди пили мочу!!! 2022 год!!!" – написала Усик.

После начала войны в Украине страдали и украинские спортсмены. 12 километров пешком пришлось пройти легкоатлетке Екатерине Климюк, чтобы спастись от обстрелов орков.