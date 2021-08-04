Депутата з України не допустили до Олімпіади в Токіо через порушення допінг правил

Український легкоатлет Назар Коваленко не зможе виступити на Олімпіаді-2020. Суд залишив в силі скандальне рішення дискваліфікувати українця, хоча допінг у нього не виявили

Назар Коваленко не виступить на Олімпіаді в Токіо / Фото: Facebook

Згідно антидопінговим правилам, спортсмен повинен пройти три допінг-тесту поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців. По цьому пункту з Олімпіади зняли трьох атлетів.

"Ситуація абсурдна і несправедлива в усіх відношеннях! Що в 2020, що в 2021 році у мене було здано щонайменше по 5 допінг тестів! А в 2021 році їх 6 (3 змагальних і 3 поза змагальних)!

Але Athletic Integrity Unit прийняло рішення мене не допустити тільки тому що я не встиг здати поза змагальну пробу в 63-денний період, а здав в більш короткий час!

Але як я міг знати коли до мене можуть приїхати допінг офіцери, якщо це все закрита інформація і як я міг встигнути це зробити в 63-денний період, якщо я потрапив на ОІ-2020 за 60 днів до свого старту!

Я боровся, я зробив все і команда юристів за 2 дні підготувала заяву (справу) на майже 150 сторінок з фактами, доказами, купою документів про мою невинність! Але суд Court Of Arbitration For Sport, прийняв рішення про недопуск до старту!", – написав Коваленко в Facebook.

Також спортсмен повідомив, що буде готується до Олімпійських ігор в Парижі в 2024 році, після чого завершить кар'єру.

Відзначимо, що в 2020 році Коваленко був відсторонений на 4 роки за вживання допінгу. Чиновникам здалася підозрілою зміна в біологічному паспорті спортсмена.

Також він є депутатом Білоцерківської міської ради, а ще віце-президентом білоцерківської федерації легкої атлетики.