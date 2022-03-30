5 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Атлетіко --
5 квітня 22:00
Бенфіка --
Ліверпуль --
6 квітня 22:00
Челсі --
Реал --
6 квітня 22:00
Вільярреал --
Баварія --
12 квітня 22:00
Баварія --
Вільярреал --
12 квітня 22:00
Реал --
Челсі --
13 квітня 22:00
Ліверпуль --
Бенфіка --
13 квітня 22:00
Атлетіко --
Манчестер Сіті --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Депутат Верховної Ради України прихилилася Роберту Левандовському

Євген Щербаков
30 березня, 23:39
Українська легкоатлетка Ольга Саладуха подякувала Польщі за допомогу під час війни

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Facebook Ольга Саладуха

Українська спортсменка, учасниця Олімпійських ігор Токіо-2020, приємно здивована чуйністю польського народу . Зокрема Ольга Саладуха захоплюється Робертом Левандовським, який виставив на аукціон свою футболку, а всі виручені кошти передасть Україні.

Ольга Саладуха – поза фіналом Олміпіади / Фото: Reuters

Реклама

/ Фото: Instagram

Патріотичний пост подяки депутат ВР України виклала на своїй сторінці у Facebook .

Щодня ми бачимо приклади щирої підтримки українців із боку спортсменів різних країн світу. Один із останніх промовистих жестів – ініціатива польського зіркового футболіста, форварда Баварії та збірної Польщі Роберта Левандовського.

Він виставив на аукціон свою футболку збірної із написом Stop War. Усі виручені кошти будуть направлені на потреби Збройних Сил України. Я дякую Роберту Левандовському, а в його особі всьому польському народу за нечувану солідарність з Україною у важкий для неї час!

Не зменшуючи значення допомоги інших країн, можна впевнено стверджувати – саме поляки виявили себе як справжні наші брати. Недарма кажуть, що друг пізнається у біді. І війна, що розв'язалася проти України, продемонструвала і зміцнила польсько-українську дружбу, яку ми всі цінуємо і якою пишаємося.

ліва / Фото: Reuters

Реклама

Сам Роберт Левандовський разом із збірною Польщі став учасником ЧС-2022 у Катарі. .