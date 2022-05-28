28 травня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

День бабака: на нас чекає унікальний фінал чемпіонату світу з хокею

Любомир Луканюк
28 травня, 20:58
Збірна Канади легко здолала півфінальний бар'єр, розгромивши команду Чехії. Тепер у фіналі канадці зіграють із Фінляндією

Канада закинула шість шайб Чехії / Фото: iihf.com

Другим фіналістом чемпіонату світу з хокею стала збірна Канади. У 1/2 фіналу канадці легко обіграли Чехію – 6:1.

Боротьба була лише у першому періоді, де команди обмінялися шайбами. Далі пропускали лише чехи.

Реклама

Канада – Чехія – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

0:1 – 07:07. Давид Крейчі (Роман Червенка, Філіп Гронек, 4х5)
1:1 – 19:27. Ділан Козенс (П'єр-Люк Дюбуа, 5х5)
2:1 – 27:33. Адам Лаурі (Кент Джонсон, Тома Шабо, 5х4)
3:1 – 28:54. Кент Джонсон (Доусон Марсер, 5х5)
4:1 – 31:52. Метью Барзал (Ділан Козенс, Дрейк Батерсон, 5х4)
5:1 – 43:56. Коул Сіллінджер (джош Андерсон, 5х5)
6:1 – 52:50. Ділан Козенс (Дрейк Батерсон, Зак Уайтклауд, 5х5)

У фінальному матчі канадці зіграють із господарями турніру. Вдень Фінляндія обіграла США.

Реклама

Таким чином, ми втретє поспіль побачимо ті самі команди у фіналі світової першості. Такого за історію турніру ще не траплялося.

На чемпіонаті світу 2019 року Фінляндія виграла у Канади – 3:1. У 2020 році ЧС відмінили через пандемію коронавірусу. А у 2021 році канадці взяли реванш, обіграли фінів у овертаймі – 3:2.

Фінал Фінляндія – Канада відбудеться у неділю, 29 травня. Початок о 20:20 за київським часом.