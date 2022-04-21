Справа на 3,5 мільйона: Мірча Луческу постане перед судом у Румунії

Робота Луческу в Рапіді залишила неприємний слід

У головного тренера Динамо Мірчі Луческу можуть виникнути проблеми на батьківщині. Румуна викликали до суду у Бухаресті через банкрутство його колишнього клубу.

Йдеться про столичний Рапід, у якому Луческу двічі працював – у сезоні 1997/1998 та 1999/2000. Мірча Михайлович стане одним з відповідачів у справі про банкрутство. Суд відбудеться 26 травня.

Реклама

Читайте також: Мірча Луческу роздавав квитки на гру Динамо у центрі румунського міста

Позивачем є румунська податкова служба, яка хоче відсудити 3,5 мільйона євро у Луческу та сімох інших фігурантів. Основним винуватцем вважається експрезидент Рапіда Джордж Копос.

Реклама

Бізнесмен очолював клуб з 1992 по 2013 роки. Його звинувачують у цілеспрямованому доведенні Рапіда до банкрутства, а також заподіянні грошових збитків державі.

Читайте також: Кополовець відправив Луческу на пенсію через скандальну заяву про спорт у Росії

Зазначимо, що у 2018 році клуб відродився і вже повернувся до елітного дивізіону чемпіонату Румунії. Рапід йде на сьомому місці у турнірі, а його тренує відомий ексгравець Інтера, Челсі та Ювентуса Адріан Муту.