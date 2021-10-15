Навіть коли мене підривали – це не той драйв: чому президент українського клубу витрачає мільйони

Президент Інгульця Олександр Поворознюк зізнався скільки витрачає на клуб Прем'єр-ліги. І яке задоволення від цього отримує.

"Трачу на Інгулець в межах трьох мільйонів доларів і я не шкодую про це. Я отримую кайф від цього, особливо коли на останній хвилині ми забиваємо гол. Це драйв, мені такого заряду для роботи вистачає, що я місяць цілодобово працюю, щоб ще отримати грошей і витратити їх на футбол.

У реальному житті таких емоцій немає. Навіть коли мене підривали, стріляли – це не той драйв. Я до футболу ставлюся як до ще однієї своєї дитини, яка приносить задоволення", – заявив Поворознюк в інтерв'ю каналу Пряма червона.