15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
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Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
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Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
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Брюгге --
Манчестер Сіті --
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Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Севілья --
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Навіть коли мене підривали – це не той драйв: чому президент українського клубу витрачає мільйони

Андрій Трофімов
15 жовтня, 20:53
Олександр Поворознюк розповів, що витрачає в рік близько трьох мільйонів доларів на Інгулець і порівняв футбол з дитиною

Бос клуба з Петрового / Фото: Канал Футбол

Президент Інгульця Олександр Поворознюк зізнався скільки витрачає на клуб Прем'єр-ліги. І яке задоволення від цього отримує.

"Трачу на Інгулець в межах трьох мільйонів доларів і я не шкодую про це. Я отримую кайф від цього, особливо коли на останній хвилині ми забиваємо гол. Це драйв, мені такого заряду для роботи вистачає, що я місяць цілодобово працюю, щоб ще отримати грошей і витратити їх на футбол.

У реальному житті таких емоцій немає. Навіть коли мене підривали, стріляли – це не той драйв. Я до футболу ставлюся як до ще однієї своєї дитини, яка приносить задоволення", – заявив Поворознюк в інтерв'ю каналу Пряма червона.

Після 10 матчів Інгулець в чемпіонаті України займає 12-е місце. Команда набрала всього 8 очок. У цьому турі Інгулець повинен був грати з Рухом, але львівський клуб пішов на карантин через коронавіруса.

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