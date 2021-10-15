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Шахтер --
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Даже когда меня взрывали – это не тот драйв: почему президент украинского клуба тратит миллионы

Андрей Трофимов
15 октября, 20:53
Александр Поворознюк рассказал, что тратит в год около трех миллионов долларов на Ингулец и сравнил футбол с ребенком

Босс клуба из Петрово / Фото: Канал Футбол

Президент Ингульца Александр Поворознюк признался сколько тратит на клуб Премьер-лиги. И какое удовольствие от этого получает.

"Трачу на Ингулец в пределах трех миллионов долларов и я не жалею об этом. Я получаю кайф от этого, особенно когда на последней минуте мы забиваем гол. Это драйв, мне такого заряда для работы хватает, что я месяц сутками работаю, чтобы еще получить денег и потратить их на футбол.

В реальной жизни таких эмоций нет. Даже когда меня взрывали, стреляли – это не тот драйв. Я к футболу отношусь как к еще одному своему ребенку, который приносит удовольствие", – заявил Поворознюк в интервью каналу Пряма червона.

После 10 матчей Ингулец в чемпионате Украины занимает 12-е место. Команда набрала всего 8 очков. В этом туре Ингулец должен был играть с Рухом, но львовский клуб ушел на карантин из-за коронавируса.

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