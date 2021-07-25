Давно так не кричав! Рейзлін обіцяє Україні ще одну медаль на Олімпіаді

Ігор Рейзлін, який у неділю приніс Україні олімпійську "бронзу" у фехтуванні, поділився відчуттями від свого сенсаційного успіху в Токіо

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters

Отже, що відчуває людина, яка в 37 років вперше потрапила на Олімпійські ігри і відразу стала призером?

"Радість. Я сьогодні вперше за досить тривалий час закричав після бою. Я зазвичай так свої емоції не виявляю, тому що якщо я крикну – то сил більше не залишиться. Сьогодні я дозволив собі таку радість, такі емоції".

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ХОЧЕ МЕДАЛЬ №2

"Але зараз вже мої думки про команду. Попереду (30 липня) командні змагання, я хочу здобути ще одну медаль і допомогти нашим хлопцям піднятися на п'єдестал Олімпіади", – наводить слова Ігоря Рейзліна Yes the Games.

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

ПРО ПОРАЗКУ В ПІВФІНАЛІ

"Після поразки від француза Ромена Каннона в півфіналі я дуже засмутився. Була мета вийти до фіналу. І після програного півфіналу довелося себе "ламати", переналаштовувати, мотивувати себе на боротьбу за "бронзу". Якби мені відразу після півфіналу треба було б виходити на бій за "бронзу" в тому стані, в тому настрої, я б не виграв. Але вдалося себе змінити, заспокоїтися".

РЕЙЗЛІН – ПРО ЧЕМПІОНА І ПРО СЕБЕ

"Знаєте, у нас у фехтуванні є фраза "потрапив у свій день". У такі дні все вдається, все "горить". Так ось у Каннона, на мій погляд, сьогодні саме такий день. Я ж не можу сказати, що сьогодні фантастично фехтував. Наприклад, на чемпіонаті світу, коли я став призером, виступав значно краще".

БРОНЗОВА СУТИЧКА

"Раніше ми двічі зустрічалися з Андреа Сантареллі, і обидва рази я програвав. Він сильний, класний майстер, проти нього завжди дуже складно фехтувати, як і проти кожного з італійців. Він один з лідерів світового рейтингу. Коли все почалося з рахунку 0:3 , мене це не здивувало. Я так само міг повести 3:0, але потім програти бій, а тут я просто прислухався до порад батька, до його слів. Зміг зрівняти рахунок, вдалося виправити хід бою. Я задоволений".

Нагадаємо, першу "бронзу" Олімпіади в Токіо напередодні Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.