Давити орків євробляхами! Олімпійський чемпіон передав ЗСУ потужний транспорт

Беленюк допоміг ЗСУ / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк має дуже багато питань до президента НОК України Сергія Бубки. Переможця олімпіади Токіо-2020 обурювала довга мовчанка представників організації.

Беленюк передав позашляховик ЗСУ / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Реклама

Особисто же Жан Беленюк продовжує допомагати українцям та нашій армії. Спільно з друзями, та іншими небайдужими українцями, народному депутату вдалося закупити потужні позашляховики.

Автомобілі буде передано на потреби ЗСУ на передову. Такою позитивною новиною Беленюк поділився у своєму Instagram.

Реклама

"Не думав, що колись радітиму "євроблісі", і сьогодні саме той день! До мене доїхали ці позашляховики." Дані авто були придбані за сприяння знайомих з далекої Америки, але яким небайдужа ситуація усередині нашої держави, справжні друзі України! Дякуємо всім хто долучився! Сподіваюся, вони служитимуть вірою та правдою нашим бійцям на передовій та наближатимуть нам перемогу слава ЗСУ. "

Екс-футболіст Рустам Худжамов розпочав інформаційну війну проти головних мовників рашистської пропаганди на ТБ