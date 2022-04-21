Давить орков евробляхами! Олимпийский чемпион передал ВСУ мощный транспорт

Беленюк помог ВСУ / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк имеет очень много вопросов к президенту НОК Украины Сергею Бубке. Победитель олимпиады Токио-2020 возмущало долгое молчание представителей организации.

Беленюк передал внедорожник ВСУ / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

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Сам же Жан Беленюк продолжает помогать украинцам и нашей армии. Совместно с друзьями, и другими небезразличными украинцами, народному депутату удалось закупить мощные внедорожники.

Автомобили будут переданы на нужды ВСУ на передовую. Такой позитивной новостью Беленюк поделился в своем Instagram.

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"Не думал, что когда-нибудь буду радоваться "евробляхе", и сегодня именно тот день! До меня доехали эти внедорожники. Данные авто были приобретены при содействии знакомых из далекой Америки, но которым небезразлична ситуация внутри нашего государства, настоящие друзья Украины! Спасибо всем кто приобщился! Надеюсь, они будут служить верой и правдой нашим бойцам на передовой и приближать нам победу слава ВСУ."

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