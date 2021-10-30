Давав убивати! Рефері із РФ з ганьбою зняли з турніру UFC

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images

Гучний скандал на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 267 в Абу-Дабі.

Російський рефері В'ячеслав Кисельов відсторонений від змагань через недбале ставлення до своїх обов'язків у поєдинку Елізеу Залеські дос Сантос (Бразилія) – Бенуа Сент-Деніс (Франція).

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Кисельов двічі мав зупиняти цей бій, але не зробив цього.

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Перший момент – коли бразилець бив француза до втрати пульсу у другому раунді. Росіянин, мабуть, чекав, коли Залеські вб'є свого суперника.

Другий момент – у третьому раунді Кисельов вирішив не викликати лікаря до клітки після влучання в око Сент-Денісу – навіть незважаючи на слова бійця, що той не бачить, рефері відновив поєдинок.

Бій завершився перемогою бразильця Залеські одноголосним рішенням суддів (29-26), проте організатори змагань вирішили, що більше на турнірі Кисельов не працюватиме – від гріха подалі.

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