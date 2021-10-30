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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Давав убивати! Рефері із РФ з ганьбою зняли з турніру UFC

Андрій Трофімов
30 жовтня, 22:26
Злочинну бездіяльність В'ячеслава Кисельова в Абу-Дабі експерти вже назвали найгіршим суддівством в історії змішаних єдиноборств

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images

Гучний скандал на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 267 в Абу-Дабі.

Російський рефері В'ячеслав Кисельов відсторонений від змагань через недбале ставлення до своїх обов'язків у поєдинку Елізеу Залеські дос Сантос (Бразилія) – Бенуа Сент-Деніс (Франція).

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Кисельов двічі мав зупиняти цей бій, але не зробив цього.

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Перший момент – коли бразилець бив француза до втрати пульсу у другому раунді. Росіянин, мабуть, чекав, коли Залеські вб'є свого суперника.

Другий момент – у третьому раунді Кисельов вирішив не викликати лікаря до клітки після влучання в око Сент-Денісу – навіть незважаючи на слова бійця, що той не бачить, рефері відновив поєдинок.

Бій завершився перемогою бразильця Залеські одноголосним рішенням суддів (29-26), проте організатори змагань вирішили, що більше на турнірі Кисельов не працюватиме – від гріха подалі.

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"Чесно кажучи, це найгірше суддівство, яке я бачив у своєму житті, – написав у себе в Twitter колишній чемпіон у двох вагових категоріях UFC Даніель Корм'є. – Так, це важка робота, але це вже занадто. Жахливо було на це дивитися. Сподіваюся, Бенуа зараз прямує до лікарні, і з ним усе буде гаразд".