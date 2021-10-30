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Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
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Колос --
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Рух --
Александрия --
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Заря --
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Днепр-1 --
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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Давал убивать! Рефери из РФ с позором сняли с турнира UFC

Андрей Трофимов
30 октября, 22:26
Преступное бездействие Вячеслава Киселева в Абу-Даби эксперты уже назвали худшим судейством в истории смешанных единоборств

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images

Громкий скандал на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 в Абу-Даби.

Российский рефери Вячеслав Киселев отстранен от соревнований из-за халатного отношения к своим обязанностям в поединке Элизеу Залески дос Сантос (Бразилия) – Бенуа Сент-Денис (Франция).

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Киселев дважды должен был останавливать этот бой, но не сделал этого.

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Первый момент – когда бразилец избивал француза до потери пульса во втором раунде. Россиянин, видимо, ждал, когда Залески убьет своего соперника.

Второй момент – в третьем раунде Киселев не стал вызывать врача в клетку после тычка в глаз Сент-Денису – даже несмотря на слова бойца, что тот не видит, рефери возобновил поединок.

В итоге бой завершился победой бразильца Залески единогласным решением судей (29-26), однако организаторы соревнований решили, что больше на турнире Киселев работать не будет – от греха подальше.

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"Честно говоря, это худшее судейство, которое я видел в своей жизни, – написал у себя в Twitter бывший чемпион в двух весовых категориях UFC Даниэль Кормье. – Да, это тяжелая работа, но это выше моих сил. Ужасно было на это смотреть. Надеюсь, Бенуа сейчас направляется в больницу, и с ним все будет в порядке".