Дар'я Білодід зі сльозами на очах принесла Україні першу медаль Олімпіади-2020

Дар'я Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters
Наша дзюдоїстка була однією з головних фавориток турніру, але в півфіналі прикро програла господарці Олімпіади Фуна Тонако.
Рішон програла в чвертьфіналі Уранцецег Мунхбатін з Монголії, а потім виборола право поборотися за медаль, здолавши у втішній сутичці Лінь Чень-Хао з Тайваню.
У сутичці за "бронзу" Білодід перемогла утриманням "Іппон" і принесла Україні першу медаль Олімпіади-2020! Після перемоги Даша не стримала сльози, сьогоднішній день видався для неї дуже складним.
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