Дар'я Білодід зі сльозами на очах принесла Україні першу медаль Олімпіади-2020

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 48 кг. У сутичці за третє місце вона здолала Ширу Рішон з Ізраїлю

Дар'я Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Наша дзюдоїстка була однією з головних фавориток турніру, але в півфіналі прикро програла господарці Олімпіади Фуна Тонако.

Рішон програла в чвертьфіналі Уранцецег Мунхбатін з Монголії, а потім виборола право поборотися за медаль, здолавши у втішній сутичці Лінь Чень-Хао з Тайваню.

У сутичці за "бронзу" Білодід перемогла утриманням "Іппон" і принесла Україні першу медаль Олімпіади-2020! Після перемоги Даша не стримала сльози, сьогоднішній день видався для неї дуже складним.

Реклама

Всі новини про виступ України на Олімпіади-2020 ви можете знайти в спеціальному розділі на нашому сайті.

Також у нас на сайті є докладний розклад Олімпійських ігор на кожен день, де окремо виділені медальні старти.

А ще ми проводимо голосування за найкрасивішу українську спортсменку в Токіо. Допоможіть нам вибрати Міс Україна на Олімпіади-2020!