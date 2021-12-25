Дав приклад гравцям збірної: Маліновський українською мовою привітав з Різдвом

Руслан Маліновський привітав із Різдвом своїх уболівальників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Клуб Аталанта, за який виступає український футболіст, зробив подарунок своїм фанатам та записала відео з вітаннями гравців команди.

Руслан Маліновський звернувся до вболівальників рідною українською мовою, а потім повторив привітання італійською.

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"Всіх з Різдвом Христовим вітаю. Бажаю всього найкращого у Новому році та більше перемог", – сказав Маліновський.

Сам Руслан разом зі своєю родиною відзначає свято у Дубаї. Дружина футболіста Роксана опублікувала пост із привітаннями у затишній новорічній обстановці.