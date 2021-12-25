26 грудня 17:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лестер --
26 грудня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Челсі --
27 грудня 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00 Онлайн
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30 Онлайн
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Дав приклад гравцям збірної: Маліновський українською мовою привітав з Різдвом

Сергій Шаховець
25 грудня, 16:07
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський взяв участь у відеовітанні, записаному гравцями Аталанти для уболівальників

Руслан Маліновський привітав із Різдвом своїх уболівальників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Клуб Аталанта, за який виступає український футболіст, зробив подарунок своїм фанатам та записала відео з вітаннями гравців команди.

Руслан Маліновський звернувся до вболівальників рідною українською мовою, а потім повторив привітання італійською.

Реклама

"Всіх з Різдвом Христовим вітаю. Бажаю всього найкращого у Новому році та більше перемог", – сказав Маліновський.

Сам Руслан разом зі своєю родиною відзначає свято у Дубаї. Дружина футболіста Роксана опублікувала пост із привітаннями у затишній новорічній обстановці.

Реклама