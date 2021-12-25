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Дал пример игрокам сборной: Малиновский на украинском языке поздравил с Рождеством

Сергей Шаховец
25 декабря, 16:07
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в видеопоздравлении, записанном игроками Аталанты для болельщиков

Руслан Малиновский поздравил с Рождеством своих болельщиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Клуб Аталанта, за который выступает украинский футболист, сделал подарок своим фанатам и записало видео с поздравлениями игроков команды.

Руслан Малиновский обратился к болельщиками на родном украинском языке, а затем повторил поздравление на итальянском.

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"Всіх з Різдвом Христовим вітаю. Бажаю всього найкращого у Новому році та побільше перемог", – сказал Малиновский.

Сам Руслан вместе со своей семьей отмечает празник в Дубае. Супруга футболиста Роксана опубликовала пост с поздравлениями в уютной новогодней обстановке.

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