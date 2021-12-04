4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Так, біля Бурдж Халіфа! Українську гімнастку покликали заміж

Андрій Трофімов
4 грудня, 11:02
У Дубаї казахстанський гімнаст Мілад Карімі зробив пропозицію Діані Варінській. Наша спортсменка погодилася вийти заміж

Діана та Мілад / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонка Європи-2020 зі спортивної гімнастики Діана Варінська стала нареченою. Українській спортсменці зробив пропозицію гімнаст із Казахстану Мілад Карімі.

Сталося це біля найвищої споруди у світі, вежі Бурдж Халіфа в Дубаї.

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"У коханні з тобою", – підписала знімки Діана у Instagram.

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Варінській – 20 років. Крім перемоги на чемпіонаті Європи, вона має дві бронзові медалі Європейських ігор.

Карімі – 22 роки. На його рахунку срібло та дві бронзи чемпіонату Азії. До речі, нещодавно Мілад був у Києві, у його соцмережах є фото з Майдану Незалежності.