4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Зальцбург --
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Да, возле Бурдж-Халифа! Украинскую гимнастку позвали замуж

Андрей Трофимов
4 декабря, 11:02
В Дубае казахстанский гимнаст Милад Карими сделал предложение Диане Варинской. Наша спортсменка согласилась выйти замуж

Диана и Милад / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионка Европы-2020 по спортивной гимнастике Диана Варинская стала невестой. Украинской спортсменке сделал предложение гимнаст из Казахстана Милад Карими.

Случилось это возле самого высокого сооружения в мире, башни Бурдж-Халифа в Дубае.

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"В любви с тобой", – подписала снимки Диана в Instagram.

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Варинской – 20 лет. Помимо победы на чемпионате Европы, у нее две бронзовые медали Европейских игр.

Карими – 22 года. На его счету серебро и две бронзы чемпионата Азии. Кстати, не так давно Милад был в Киеве, в его соцсетях есть фото с Майдана Незалежности.