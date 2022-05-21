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Чудо-гол знищив Барселону у фіналі Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
21 травня, 22:36
Французький Ліон восьмий раз у своїй історії виграв жіночу Лігу чемпіонів, у фіналі був повалений переможець минулого року

Футболістки Ліона з трофеєм

У Турині було поставлено крапку у жіночому розіграші Ліги чемпіонів. Переможець минулого сезону зустрічався із найтитулованішим клубом – Барселона проти Ліона. Нагадаємо, що з 2024 року стартує новий формат Ліги чемпіонів.

Француженкам вдалося забити швидкий гол. Вже на шостій хвилині Амандін Анрі просто шедевральним ударом влучила у ворота іспанок.

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Поки Барселона приходила до тями, Ліон – забивав. До 33-ї хвилини рахунок був уже – 3:0 на користь французького клубу.

Іспанкам вдалося забити один м'яч до перерви, але це не переломило перебіг подій на полі. Ліон виграв Лігу чемпіонів!

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Барселона – Ліон – 1:3

Голи: Путельяс (41) – Анрі (6), Хегерберг (23), Макаріо (33).

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Для Ліона – це вже восьмий титул в історії. Роки перемог Ліона у Лізі чемпіонів – 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.

Нагадаємо, що фінал чоловічої Ліги чемпіонів відбудеться за тиждень у Парижі. Трофей розіграють Реал та Ліверпуль.