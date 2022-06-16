"Щоб ти здохла". За що "російський світ" прокляв Різатдінову

Російські гімнастки прокляли Анну Різатдінову за підтримку Ліною Ашрам / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська гімнастка Ганна Різатдінова згадала, як під час Ігор-2020 у Токіо підтримала олімпійську чемпіонку Ліною Ашрам з Ізраїлю.
Думка українки не сподобалася російським уболівальникам, які обрушили тонни негативу у соцмережах Ганни. Тоді зіркова українська гімнастка вперше зіткнулася із неадекватністю росіян.
"Для мене не було сюрпризом, як поводяться зараз росіяни. Тому що у художній гімнастиці, ні для кого не секрет, що це суб'єктивний вид спорту, ми завжди боремося саме з Росією.
Вперше я відчула на собі просто неймовірну купу хейту, коли на Олімпіаді у Токіо вперше за останні вісім Олімпіад виграла не росіянка, а гімнастка з Ізраїлю. Я її підтримала, привітала у соціальних мережах. Я дуже рада цій події у нашому виді спорту, адже нарешті щось змінилося.
Після цього весь цей "російський світ" мене прокляв. Вони таке мені писали, що це жах. Це було вперше, коли я зіткнулася з такою агресивністю. Це були прості підписники, гімнастки із Росії, яким 14-16 років. Тобто діти мені писали: "Щоб ти здохла. Як ти так можеш? Наші – найкращі". Тобто вони – неадекватні", – сказала Різадінова Youtube-каналу "Зірковий шлях".
Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2020 у Токіо російські гімнастки вперше за 21 рік залишилися без золотих медалей. Чемпіонкою Ігор стала спортсменка з Ізраїлю Ліною Ашрам. З цього приводу у Росії почалася справжня істерика.