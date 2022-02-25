8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Що ж ви, бл*дь, наробили! Ексгравець московського Спартака – про напад Росії

Олексій Андрейцев
25 лютого, 08:41
Відомий футболіст Максим Калініченко не може повірити, що в Україні триває повномасштабна війна

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Колишній півзахисник московського Спартака та збірної України Максим Калініченко жахається від нападу Росії на його батьківщину.

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"Це чорний день. Один із найстрашніших днів у моєму житті. Я не можу на все це дивитися. Я не можу в це повірити, хоча все це очікувалося... Але я вірив у мінімальний здоровий глузд. А зараз мої друзі та рідні сидять у паркінгах, метро, гаражах... З котами, собаками, мишами, напевно...

Я не знаю що робити. Я спустошений.

Що ж ви, бл*дь, наробили?!", – написав Максим у соцмережах.

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Нагадаємо, вранці, 24 лютого, російські війська атакували Україну. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.