Що ж ви, бл*дь, наробили! Ексгравець московського Спартака – про напад Росії

Колишній півзахисник московського Спартака та збірної України Максим Калініченко жахається від нападу Росії на його батьківщину.

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"Це чорний день. Один із найстрашніших днів у моєму житті. Я не можу на все це дивитися. Я не можу в це повірити, хоча все це очікувалося... Але я вірив у мінімальний здоровий глузд. А зараз мої друзі та рідні сидять у паркінгах, метро, гаражах... З котами, собаками, мишами, напевно...

Я не знаю що робити. Я спустошений.

Що ж ви, бл*дь, наробили?!", – написав Максим у соцмережах.