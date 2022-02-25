Що ж ви, бл*дь, наробили! Ексгравець московського Спартака – про напад Росії

Максим Калиниченко / Фото: Twitter
Колишній півзахисник московського Спартака та збірної України Максим Калініченко жахається від нападу Росії на його батьківщину.
Читайте також: "Росіє, що ти твориш? Схаменись!" Ребров вибухнув гнівом на окупанта
"Це чорний день. Один із найстрашніших днів у моєму житті. Я не можу на все це дивитися. Я не можу в це повірити, хоча все це очікувалося... Але я вірив у мінімальний здоровий глузд. А зараз мої друзі та рідні сидять у паркінгах, метро, гаражах... З котами, собаками, мишами, напевно...
Я не знаю що робити. Я спустошений.
Що ж ви, бл*дь, наробили?!", – написав Максим у соцмережах.
Читайте також: Ми на своїй землі і нам нема чого боятися! Заява Петракова та збірної України
Нагадаємо, вранці, 24 лютого, російські війська атакували Україну. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.