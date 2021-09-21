22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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Що Україна побудує в боротьбі за Євробаскет і яким буде новий чемпіонат

Андрій Трофімов
21 вересня, 23:10
У Києві презентували новий баскетбольний сезон: скільки команд стартують у чемпіонаті, коли і де дивитися ігри

У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону

Напередодні матчу за Суперкубок між Прометеєм і Будівельником в київському Палаці спорту відбулася презентація нового баскетбольного сезону.

Скільки команд. На цей раз в Суперлізі зіграє 12 команд, тобто на одну більше, ніж у минулому чемпіонаті. До складу учасників приєднався Кривбас (Кривий Ріг).

Коли стартують. Перший тур чемпіонату української Суперліги відбудеться 23-26 вересня, в першій грі змагатимуться Дніпро і Харківські Соколи. Повний розклад турніру є на сайті ФБУ.

Де дивитись. Учасники презентації зазначили, що планують розвивати трансляції матчів в YouTube і частіше радувати вболівальників цікавим контентом. Але основна мета – збільшити кількість уболівальників на трибунах.

Євробаскет-2025. Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський прокоментував заявку України на проведення Євробаскету через чотири роки. Він повідомив, що нашій країні треба буде побудувати до грудня 2024-го два зали, на 15 і 10 тисяч глядачів. Незабаром буде прийнято рішення, де саме можуть з'явитися нові арени.

Суперкубок України. Матч відбудеться в Палаці спорту 22 вересня. Початок поєдинку Прометей – Будівельник о 18:30.

"Вся команда з нетерпінням чекає на Суперкубок, настрій у всіх відмінний, адже ми тільки що пройшли кваліфікацію Ліги чемпіонів. Думаю, нас чекає цікавий матч з Будівельником. Сподіваюся, трибуни будуть заповнені", – сказав гравець Прометея Олександр Липовий.

Презентація баскетбольного сезону. Саму презентацію сезону організатори влаштували яскраву і запальну, тим самим заявивши про бажання зробити новий чемпіонат ще більш цікавим і видовищним. На початку заходу виступили фрістайлери, а також дівчата зі студії танців ReD FOXES.

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