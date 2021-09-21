22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
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Мальме --
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Что Украина построит в борьбе за Евробаскет и каким будет новый чемпионат

Андрей Трофимов
21 сентября, 23:10
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона: сколько команд стартуют в чемпионате, когда и где смотреть игры

В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона

Накануне матча за Суперкубок между Прометеем и Будивельником в киевском Дворце спорта состоялась презентация нового баскетбольного сезона.

Сколько команд. На этот раз в Суперлиге сыграет 12 команд, то есть на одну больше, чем в прошлом чемпионате. К составу участников присоединился Кривбасс (Кривой Рог).

Когда стартуют. Первый тур чемпионата украинской Суперлиги пройдет 23-26 сентября, в первой игре сразятся Днепр и Харьковские Соколы. Полное расписание турнира доступно на сайте ФБУ.

Где смотреть. Участники презентации отметили, что планируют развивать трансляции матчей в YouTube и чаще радовать болельщиков интересным контентом. Но основная цель – увеличить количество болельщиков на трибунах.

Евробаскет-2025. Президент Федерации баскетбола Укаины Михаил Бродский прокомментировал заявку Украины на проведение Евробаскета через четыре года. Он сообщил, что нашей стране нужно будет построить к декабрю 2024 два зала, на 15 и 10 тысяч зрителей. Вскоре будет принято решение, где именно могут появиться новые арены.

Суперкубок Украины. Матч пройдет во Дворце спорта 22 сентября. Начало поединка Прометей – Будивельник в 18:30.

"Вся команда с нетерпением ждет Суперкубка, настроение у всех отличное, ведь мы только что прошли квалификацию Лиги чемпионов. Думаю, нас ждет интересный матч с Будивельником. Надеюсь, трибуны будут заполнены", – сказал игрок Прометея Александр Липовый.

Презентация баскетбольного сезона. Саму презентацию сезона организаторы устроили яркую и зажигательную, тем самым заявив о желании сделать новый чемпионат еще более интересным и зрелищным. В начале мероприятия выступили фристайлеры, а также девушки из студии танцев ReD FOXES.

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