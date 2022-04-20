Що коїться у Бельгії? Український футболіст не може спокійно вийти на вулицю

Безус не може спокійно прогулятися вулицями Гента / Фото: Колаж: Сьогодні

Український хавбек Роман Безус став новоспеченим володарем Кубка Бельгії. У фіналі його Гент у серії пенальті став сильнішим за Андерлехта.

Реклама

Безус святкував перемогу з прапором України на знак підтримки своєї країни. Тепер же гравець поділився дуже зворушливою інформацією про місто, де зараз живе і продовжує професійну кар'єру футболіста.

Гент та його мешканці справжні герої, вважає Безус, бо кожен хоче допомогти Україні.

Реклама

"У нас, біля ратуші, вже понад місяць висить український прапор. Коли під'їжджаєш до центру міста, його видно з різних боків. Мер Гента готує відкриття містечка для біженців , при місцевій церкві працює гуманітарний штаб Люди дають житло, збирають кошти. Навіть маленькі дітки віддають на благодійність свої заощадження. Містом майже неможливо спокійно пройти. Тебе постійно зупиняють та питають, чим допомогти, і бажають миру нашим землякам. Я не зустрічав жодного європейця, який не був би на боці України."

Роман Безус забив вирішальний гол / Фото: Колаж: Сьогодні

Роман Безус морально тяжко переніс початок війни в Україні. Свої емоції висловив на полі, коли забив м'яч у чемпіонаті Бельгії.

Екс-клуб Безуса, київське Динамо, сьогодні проведе черговий товариський матч у рамках свого турне Європою. Суперник румунський Клуж.