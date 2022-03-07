Українець став героєм матчу у Бельгії: відео емоцій після вирішального голу

Роман Безус приніс Генту перемогу на останній хвилині матчу. Після гола він упав на коліна, а довкола зібралися товариші по команді

Роман Безус забив вирішальний гол / Фото: Колаж: Сьогодні

Український півзахисник своїм голом на доданих хвилинах зустрічі Гент – Зюльте-Варегем вирішив результат зустрічі – 2:1. У минулому матчі, коли Безус був у запасі, він показав футболку із закликом закрити небо над Україною. А тепер, після забитого м'яча, впав навколішки в оточенні одноклубників.

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Гент після 30 турів у чемпіонаті Бельгії посідає п'яте місце. Зюльте-Варегем – третій з кінця, майже у зоні вильоту з елітного дивізіону.

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