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Щось намічається: підписники запідозрили роман Беленюка з Білодід

Олександр Трикіша
30 вересня, 23:11
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився відео спільного тренування з бронзовою призеркою Токіо-2020 по дзюдо Дар'єю Білодід. Підписники вважають, що вони не просто так проводять час разом

Дар'я Білодід і Жан Беленюк тренуються разом / Фото: Instagram

Беленюк відпрацьовував на дівчині елементи захватів, а вона намагалася вирватися з обіймів борця-депутата. Раніше ми писали, що Беленюк запал на таємничу незнайомку, а вона йому не відповідає.

"Входжу в тренувальний ритм разом з Дар'єю Білодід", – підписав знімок Беленюк.

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Потім і Даша опублікувала у себе в сторіс кілька відео з тренування: "Жан намагався навчити мене греко-римській боротьбі".

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Підписники борця запідозрили, що Беленюк і Білодід не просто так тренуються разом:

  • Походу щось намічається
  • Шлюбні ігри
  • Які ви класні
  • Я і Сара кльова кілька, троянда и тюльпан
  • У чемпіонів свої підходи до підкаті і флітру. Так тримати

Але ж і сам Беленюк обмовився якось про можливі відносини з Дашею. Жан не проти такого роману, але заважає один нюанс.

"Єдине, Даша діюча спортсменка. У мене стоїть питання в тому, що це повинна бути дівчинка, яка готова присвятити своє життя сім'ї", – зізнався якось Беленюк.

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