Щось намічається: підписники запідозрили роман Беленюка з Білодід

Дар'я Білодід і Жан Беленюк тренуються разом / Фото: Instagram
Беленюк відпрацьовував на дівчині елементи захватів, а вона намагалася вирватися з обіймів борця-депутата. Раніше ми писали, що Беленюк запал на таємничу незнайомку, а вона йому не відповідає.
"Входжу в тренувальний ритм разом з Дар'єю Білодід", – підписав знімок Беленюк.
Потім і Даша опублікувала у себе в сторіс кілька відео з тренування: "Жан намагався навчити мене греко-римській боротьбі".
Підписники борця запідозрили, що Беленюк і Білодід не просто так тренуються разом:
- Походу щось намічається
- Шлюбні ігри
- Які ви класні
- Я і Сара кльова кілька, троянда и тюльпан
- У чемпіонів свої підходи до підкаті і флітру. Так тримати
Але ж і сам Беленюк обмовився якось про можливі відносини з Дашею. Жан не проти такого роману, але заважає один нюанс.
"Єдине, Даша діюча спортсменка. У мене стоїть питання в тому, що це повинна бути дівчинка, яка готова присвятити своє життя сім'ї", – зізнався якось Беленюк.