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Що відбувається? Другий український тенісист попався на допінгу

Сергій Шаховець
20 січня, 19:19
Українець Данило Каленіченко здав позитивну пробу на допінг-тест

Данило Каленіченко провалив тест на допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

27-річного українського тенісиста Данила Каленіченка усунуто від виступів на турнірах, повідомляє ITF. Спортсмен здав аналіз сечі 9 листопада 2021 під час виступів на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі.

У пробі Каленіченка було виявлено метаболіт лігандрол – речовину, яку відносять до категорії S1 забороненого списку WADA.

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10 січня українцю повідомили про порушення антидопінгових правил, а 20 січня тимчасово усунули від виступів на змаганнях.

Каленіченко має право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового усунення.

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На даний момент українець посідає 549-те місце в рейтингу ATP, а найвищий рейтинг у кар'єрі ним був досягнутий у січні 2020 року – 439-те місце.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року український тенісист Тимур Мухтарулін отримав позитивний результат тестування на допінг. Спортсмена тимчасово відсторонили від усіх професійних тенісних турнірів на невизначений час.

Український тенісист Тимур Мухтарулін усунений від турнірів / Фото: Колаж: Сьогодні