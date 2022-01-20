Що відбувається? Другий український тенісист попався на допінгу

Данило Каленіченко провалив тест на допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

27-річного українського тенісиста Данила Каленіченка усунуто від виступів на турнірах, повідомляє ITF. Спортсмен здав аналіз сечі 9 листопада 2021 під час виступів на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі.

У пробі Каленіченка було виявлено метаболіт лігандрол – речовину, яку відносять до категорії S1 забороненого списку WADA.

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10 січня українцю повідомили про порушення антидопінгових правил, а 20 січня тимчасово усунули від виступів на змаганнях.

Каленіченко має право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового усунення.

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На даний момент українець посідає 549-те місце в рейтингу ATP, а найвищий рейтинг у кар'єрі ним був досягнутий у січні 2020 року – 439-те місце.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року український тенісист Тимур Мухтарулін отримав позитивний результат тестування на допінг. Спортсмена тимчасово відсторонили від усіх професійних тенісних турнірів на невизначений час.