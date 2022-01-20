20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Что происходит? Второй украинский теннисист попался на допинге

Сергей Шаховец
20 января, 19:19
Украинец Данила Калениченко сдал положительную пробу на допинг-тест

Данил Калениченко провалил тест на допинг / Фото: Коллаж: Сегодня

27-летний украинский теннисист Данил Калениченко отстранен от выступлений на турнирах, сообщает ITF. Спортсмен сдал анализ мочи 9 ноября 2021 года во время выступлений на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе.

В пробе Калениченко был обнаружен метаболит лигандрол – вещество, которое относят к категории S1 запрещенного списка WADA.

Реклама

10 января украинцу сообщили о нарушении антидопинговых правил, а 20 января временно отстранили от выступлений на соревнованиях.

Калениченко имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.

Реклама

На данный момент украинец занимает 549-е место в рейтинге ATP, а самый высокий рейтинг в карьере им был достигнут в январе 2020 года – 439-е место.

Напомним, что в ноябре прошлого года украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг. Спортсмен был временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров на неопределенное время.

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин отстранен от турниров / Фото: Коллаж: Сегодня