Что происходит? Второй украинский теннисист попался на допинге

Данил Калениченко провалил тест на допинг / Фото: Коллаж: Сегодня

27-летний украинский теннисист Данил Калениченко отстранен от выступлений на турнирах, сообщает ITF. Спортсмен сдал анализ мочи 9 ноября 2021 года во время выступлений на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе.

В пробе Калениченко был обнаружен метаболит лигандрол – вещество, которое относят к категории S1 запрещенного списка WADA.

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10 января украинцу сообщили о нарушении антидопинговых правил, а 20 января временно отстранили от выступлений на соревнованиях.

Калениченко имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.

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На данный момент украинец занимает 549-е место в рейтинге ATP, а самый высокий рейтинг в карьере им был достигнут в январе 2020 года – 439-е место.

Напомним, что в ноябре прошлого года украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг. Спортсмен был временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров на неопределенное время.