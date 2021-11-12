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Що відбувається? Ікарді передав Ванді, якій зрадив з повією, права на всі доходи та активи

Павло Василенко
12 листопада, 18:54
Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді підписав контракт, за яким передав усі свої доходи та активи дружині та агенту Ванде Нарі, щоб врятувати шлюб

Вогняна Ванда Нара / Фото: Instagram

Для покращення відносин із Вандою футболіст передав їй права на свої контракти, а також на всю власність до 2050 року, повідомляє TyC Sports. Можливо, Ікарді та Ванда знову разом.

Ікарді опублікував спільне фото зі своєю дружиною з ОАЕ.

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16 жовтня Ванда Нара написала, що футболіст їй зрадив. Дружина спортсмена видалила зі свого профілю усі фотографії з Мауро.

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Зазначимо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді повів модель іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві доньки.