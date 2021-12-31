Що популярно у популярних: найкрутіші пости українських спортсменів у Instagram

Усик виграв пояси, Зінченко стал батьком, а Світоліна вийшла заміж / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми регулярно оновлюємо рейтинг українських спортсменів за кількістю підписників у Instgaram.

Одноосібним лідером є Василь Ломаченко, який має понад 2 млн друзів.

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Але що постять наші зірки, щоб залучити аудиторію? Давайте прошерстимо сторінки Instagram ТОП-10 рейтингу та знайдемо найзалайканіші повідомлення.

Василь Ломаченко (бокс, 2 млн)

Найбільше відгуків (понад 326 тисяч) отримав пост за 26 вересня. Василь запостив фото Олександра Усика з чемпіонськими поясами та підписав: "Слава Богу".

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Олександр Усик (бокс, 1,6 млн)

Забавно, але таке саме фото з таким же підписом, після перемоги над Джошуа, виставив у соцмережі і Усик. Воно набрало понад 836 тисяч лайків.

Олександр Зінченко (футбол, 1,4 млн.)

Майже 370 тисяч людей відзначили таким, що сподобався, знімок Влади Седан з пологового будинку. Дружина гравця МанСіті у серпні народила доньку.

"Рідна, дякую тобі. Ви – моє життя!" – підписав фотографію футболіст.

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Андрій Шевченко (футбол, 1 млн)

Найбільше лайків (майже 230 тисяч) зібрав пост головного тренера збірної України після перемоги над Швецією у 1/8 фіналу Євро-2020.

"Ми хотіли і виграли, граючи з силою та гордістю! Вперед у чвертьфінал... Разом", – написав тоді Шевченко.

Еліна Світоліна (теніс, 829 тис.)

"Найкращий день у моєму житті" , – так підписала весільні фото найкраща тенісистка України. Влітку Еліна Світоліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Ці знімки зібрали 168 тисяч сердечків.

Іван Редкач (бокс, 709 тис.)

Скандальний боксер Іван Редкач цього року одружився. Його обраницею стала давня кохана Ганна Андрєєва.

Фото із весільної фотосесії стало найпопулярнішим у Instagram боксер. Понад 25 тисяч лайків зібрав знімок, на якому Ганна заїхала по щелепі свого чоловіка.

"У нашій сім'ї бокс на першому місці. Сьогодні ми робимо те, що вони не роблять. А завтра ми можемо зробити те, що вони не можуть!" – підписав фото Редкач.

Володимир Кличко (бокс, 665 тис.)

Легендарний боксер підкорив своїх підписників не знімком, а мотиваційною мовою. Новорічний пост Володимира Кличка зібрав 421 тисячу сердечок.

"Я не вірю в новорічні обіцянки. Не вірю в мотивацію. Я вірю в силу волі.

Сила волі з'їдає мотивацію на сніданок. Страх на обід І сумнів на вечерю.

Мотивація ненадійна. Її ніколи не буває там, де вона вам потрібна найбільше. Причина мотивації – це емоція, а сила волі – це рішення!" – написав Кличко.

Андрій Лунін (футбол, 527 тис.)

Голкіпер Реала зібрав найбільшу кількість реакцій (близько 89 тисяч) на пост-прощання з капітаном команди Серхіо Рамосом, який перейшов до ПСЖ.

"Дякую, кеп. Для мене було честю і гордістю працювати з тобою.

Ти чудовий приклад як на полі, так і за його межами. Успіхів на новому етапі. Все буде добре", – написав Лунін.

Дар'я Білодід (дзюдо, 497 тис.)

Наша дзюдоїстка виборола бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо. Після чого написала довгий та емоційний пост у соцмережах, який зібрав понад 144 тисячі лайків.

"Коли мені було 6 років, у мене з'явилася одна мрія, яка всі ці роки була у мене в голові і допомагала справлятися з труднощами. Я мріяла про золоту олімпійську медаль...

Сьогодні я завоювала бронзу на Олімпійських іграх у Токіо.

А мрія в мене все ще є і я нікому не дам відібрати в мене її здійснення!" – написала Дар'я.

Олексій Торохтій (важка атлетика, 457 тис.)

Український важкоатлет у Instagram здебільшого постить відео, де вчить усім премудростям поводження зі штангою.

Але є і кілька фото. Найзалайканіше (понад 23 тисячі) – з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 Лашею Талахадзе з Грузії.