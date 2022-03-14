Що буде із чемпіонатом України? Федерація пролила світло на долю УПЛ

Чемпіонат України пішов на тривалу паузу через вторгнення Росії на нашу територію. В УПЛ пройшло лише 18 турів із 30-ти.

Поки що неясно, коли турнір зможе бути відновлений, адже країні зараз не до футболу. Президент УАФ Андрій Павелко розповів, коли планується відновлення УПЛ.

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"У нас така ідея, що ми якнайшвидше переможемо, продовжимо та закінчимо чемпіонат України. Можливо, не всі стадіони будуть готові, але ми зможемо знайти можливість дограти його.

Сьогодні у штабі працюють керівник УПЛ Євген Дикий та президент ПФЛ Олександр Каденко. Ми з ними та з усіма клубами на зв'язку. І, звичайно, сьогодні перший план – дограти чемпіонат за спортивним принципом.

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Але ми розуміємо, що ситуація може розвиватися за різними сценаріями. Ми тоді вже прийматимемо рішення пізніше щодо ситуації".

Також Андрій Павелко назвав стадіон, де відбудеться перший матч в Україні після війни. На його думку, ним має стати "Донбас-Арена", яка окупована терористами вже 8 років.

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Зазначимо, що зараз лідером УПЛ є Шахтар. Донецька команда випереджає Динамо на два бали.