5 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Атлетіко --
5 квітня 22:00
Бенфіка --
Ліверпуль --
6 квітня 22:00
Челсі --
Реал --
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Баварія --
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ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

Любомир Луканюк
24 березня, 13:50
Все про головний хокейний чемпіонат року – розклад, результати, турнірні таблиці, наш супертест та опитування

Канада буде захищати трофей / Фото: Колаж: Сьогодні

85-й чемпіонат світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії. Турнір приймуть два міста – Гельсінкі й Тампере.

Учасники. На світовій першості зіграють 16 збірних, які поділили на дві групи.

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28 лютого 2022 року IIHF призупинила членство Росії та Білорусі й позбавила права ці збірні на участь у чемпіонаті світу.

Їхні місця зайняли Австрія та Франція.

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Регламент. З кожної групи по чотири команди виходять у плей-офф. Останні у групі вилітають у нижчий дивізіон.

Розклад чемпіонату світу

ГРУПА А

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13 травня

  • Франція – Словаччина
  • Німеччина – Канада

14 травня

  • Данія – Казахстан
  • Швейцарія – Італія
  • Словаччина – Німеччина

15 травня

  • Італія – Канада
  • Франція – Казахстан
  • Данія – Швейцарія

16 травня

  • Словаччина – Канада
  • Франція – Німеччина

17 травня

  • Італія – Данія
  • Швейцарія – Казахстан

18 травня

  • Франція – Італія
  • Швейцарія – Словаччина

19 травня

  • Німеччина – Данія
  • Канада – Казахстан

20 травня

  • Німеччина – Італія
  • Казахстан – Словаччина

21 травня

  • Данія – Франція
  • Канада – Швейцарія
  • Італія – Словаччина

22 травня

  • Казахстан – Німеччина
  • Швейцарія – Франція

23 травня

  • Казахстан – Італія
  • Канада – Данія

24 травня

  • Німеччина – Швейцарія
  • Словаччина – Данія
  • Канада – Франція

ГРУПА В

13 травня

  • США – Латвія
  • Фінляндія – Норвегія

14 травня

  • Швеція – Австрія
  • Чехія – Велика Британія
  • Латвія – Фінляндія

15 травня

  • Норвегія – Велика Британія
  • Австрія – США
  • Чехія – Швеція

16 травня

  • Латвія – Норвегія
  • Фінляндія – США

17 травня

  • Чехія – Австрія
  • Швеція – Велика Британія

18 травня

  • Норвегія – Австрія
  • Фінляндія – Швеція

19 травня

  • Велика Британія – США
  • Чехія – Латвія

20 травня

  • Велика Британія – Фінляндія
  • Латвія – Австрія

21 травня

  • США – Швеція
  • Австрія – Фінляндія
  • Норвегія – Чехія

22 травня

  • Велика Британія – Латвія
  • Швеція – Норвегія

23 травня

  • США – Чехія
  • Австрія – Велика Британія

24 травня

  • Швеція – Латвія
  • США – Норвегія
  • Фінляндія – Чехія

Чвертьфінали – 26 травня.

Півфінали – 28 травня.

Матч за "бронзу" – 29 травня.

Фінал – 29 травня.

Рекорд

Найтитулованішою збірною світу є Канада – 27 золотих медалей! Кленові листя є і чинними чемпіонами. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.

За які збірні будете вболівати на ЧС-2022 з хокею?