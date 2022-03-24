ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

Канада буде захищати трофей / Фото: Колаж: Сьогодні

85-й чемпіонат світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії. Турнір приймуть два міста – Гельсінкі й Тампере.

Учасники. На світовій першості зіграють 16 збірних, які поділили на дві групи.

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28 лютого 2022 року IIHF призупинила членство Росії та Білорусі й позбавила права ці збірні на участь у чемпіонаті світу.

Їхні місця зайняли Австрія та Франція.

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Регламент. З кожної групи по чотири команди виходять у плей-офф. Останні у групі вилітають у нижчий дивізіон.

Розклад чемпіонату світу

ГРУПА А

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13 травня

Франція – Словаччина

Німеччина – Канада

14 травня

Данія – Казахстан

Швейцарія – Італія

Словаччина – Німеччина

15 травня

Італія – Канада

Франція – Казахстан

Данія – Швейцарія

16 травня

Словаччина – Канада

Франція – Німеччина

17 травня

Італія – Данія

Швейцарія – Казахстан

18 травня

Франція – Італія

Швейцарія – Словаччина

19 травня

Німеччина – Данія

Канада – Казахстан

20 травня

Німеччина – Італія

Казахстан – Словаччина

21 травня

Данія – Франція

Канада – Швейцарія

Італія – Словаччина

22 травня

Казахстан – Німеччина

Швейцарія – Франція

23 травня

Казахстан – Італія

Канада – Данія

24 травня

Німеччина – Швейцарія

Словаччина – Данія

Канада – Франція

ГРУПА В

13 травня

США – Латвія

Фінляндія – Норвегія

14 травня

Швеція – Австрія

Чехія – Велика Британія

Латвія – Фінляндія

15 травня

Норвегія – Велика Британія

Австрія – США

Чехія – Швеція

16 травня

Латвія – Норвегія

Фінляндія – США

17 травня

Чехія – Австрія

Швеція – Велика Британія

18 травня

Норвегія – Австрія

Фінляндія – Швеція

19 травня

Велика Британія – США

Чехія – Латвія

20 травня

Велика Британія – Фінляндія

Латвія – Австрія

21 травня

США – Швеція

Австрія – Фінляндія

Норвегія – Чехія

22 травня

Велика Британія – Латвія

Швеція – Норвегія

23 травня

США – Чехія

Австрія – Велика Британія

24 травня

Швеція – Латвія

США – Норвегія

Фінляндія – Чехія

Чвертьфінали – 26 травня.

Півфінали – 28 травня.

Матч за "бронзу" – 29 травня.

Фінал – 29 травня.

Рекорд

Найтитулованішою збірною світу є Канада – 27 золотих медалей! Кленові листя є і чинними чемпіонами. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.