ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

Канада буде захищати трофей / Фото: Колаж: Сьогодні
85-й чемпіонат світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії. Турнір приймуть два міста – Гельсінкі й Тампере.
Учасники. На світовій першості зіграють 16 збірних, які поділили на дві групи.
28 лютого 2022 року IIHF призупинила членство Росії та Білорусі й позбавила права ці збірні на участь у чемпіонаті світу.
Їхні місця зайняли Австрія та Франція.
Регламент. З кожної групи по чотири команди виходять у плей-офф. Останні у групі вилітають у нижчий дивізіон.
Розклад чемпіонату світу
ГРУПА А
13 травня
- Франція – Словаччина
- Німеччина – Канада
14 травня
- Данія – Казахстан
- Швейцарія – Італія
- Словаччина – Німеччина
15 травня
- Італія – Канада
- Франція – Казахстан
- Данія – Швейцарія
16 травня
- Словаччина – Канада
- Франція – Німеччина
17 травня
- Італія – Данія
- Швейцарія – Казахстан
18 травня
- Франція – Італія
- Швейцарія – Словаччина
19 травня
- Німеччина – Данія
- Канада – Казахстан
20 травня
- Німеччина – Італія
- Казахстан – Словаччина
21 травня
- Данія – Франція
- Канада – Швейцарія
- Італія – Словаччина
22 травня
- Казахстан – Німеччина
- Швейцарія – Франція
23 травня
- Казахстан – Італія
- Канада – Данія
24 травня
- Німеччина – Швейцарія
- Словаччина – Данія
- Канада – Франція
ГРУПА В
13 травня
- США – Латвія
- Фінляндія – Норвегія
14 травня
- Швеція – Австрія
- Чехія – Велика Британія
- Латвія – Фінляндія
15 травня
- Норвегія – Велика Британія
- Австрія – США
- Чехія – Швеція
16 травня
- Латвія – Норвегія
- Фінляндія – США
17 травня
- Чехія – Австрія
- Швеція – Велика Британія
18 травня
- Норвегія – Австрія
- Фінляндія – Швеція
19 травня
- Велика Британія – США
- Чехія – Латвія
20 травня
- Велика Британія – Фінляндія
- Латвія – Австрія
21 травня
- США – Швеція
- Австрія – Фінляндія
- Норвегія – Чехія
22 травня
- Велика Британія – Латвія
- Швеція – Норвегія
23 травня
- США – Чехія
- Австрія – Велика Британія
24 травня
- Швеція – Латвія
- США – Норвегія
- Фінляндія – Чехія
Чвертьфінали – 26 травня.
Півфінали – 28 травня.
Матч за "бронзу" – 29 травня.
Фінал – 29 травня.
Рекорд
Найтитулованішою збірною світу є Канада – 27 золотих медалей! Кленові листя є і чинними чемпіонами. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.